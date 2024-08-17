Есть пополнение обменного фонда, сообщил президент.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил и расширении стабилизированной территории в Курской области России, сообщил президент Владимир Зеленский.

"На сегодняшний день есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут русских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией", - отметил он.

Видео дня

Также доклад Сырского касался Торецкого и Покровского направлений фронта в Украине.

"В сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируется", - добавил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что Украина работает над новыми пакетами поддержки от партнеров:

"Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам".

Военная операция ВСУ в Курской области России - актуальное

Напомним, The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц писал, что операция ВСУ в Курской области сводит на нет секретные усилия по частичному прекращению огня с Россией.

Сообщалось, что Украина и Россия должны были провести непрямые переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Якобы стороны собирались направить делегации в Доху в этом месяце для соответствующих переговоров. Возможное соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня и предложило бы отсрочку для обеих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: