Также украинские воины сдерживают атаки оккупантов на Лимано-Купянский направлении.

Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении и за сутки уничтожили 43 оккупантов.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давят врага, который отчаянно сопротивляется, используя много артиллерийских ударов. В частности, за эти сутки враг 514 раз бил всеми видами артиллерии по нашим позициям, совершил 2 авианалета. Также пытался безрезультатно контратаковать в районе Клещиевки и Белой горы", - сообщил Череватый.

По его словам, произошло 9 боестолкновений, в результате которых 43 оккупанта уничтожены и 109 ранены. Еще один захватчик попал в плен.

Кроме того, был уничтожен один вражеский танк, 4 боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 3 полевых склада с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Мандат".

"Если говорить о Лимано-Купянском направлении, то там враг и дальше пытается атаковать нас. За эти сутки совершил 3 атаки, 428 обстрелов, 10 авианалетов с помощью боевых вертолетов и штурмовой авиации. Во время отражения вражеских атак 37 оккупантов уничтожены и 82 ранены", - подчеркнул Череватый.

Также уничтожены 3 вражеских миномета, беспилотный аппарат и три дрона-камикадзе, и 3 вражеских блиндажа.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 500 оккупантов

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 августа 2023 года ориентировочно составили около 253 тысяч 850 солдат, в том числе 560 человек ликвидированы за минувшие сутки.

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