Российский "хлам" уничтожили бойцы Нацгвардии Украины.

Бойцы Нацгвардии Украины показали, как дымит и пылает пушка МТ-12 "Рапира" на Бахмутском направлении.

По технике россиян удачно отработали защитники из бригады "Рубеж". Кадры полевой работы на фронте появились в телеграм-канале ведомства.

Как отмечается, "Рапира" - российская 100-мм противотанковая пушка типа МТ-12. Больше эта единица техники не пригодится оккупантам.

ВСУ выследили "летающего разведчика", задействовав дрон

Накануне СтратКом ВСУ показал "адскую жатву" авторства 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады - защитники задействовали ударный дрон-камикадзе и ликвидировали "летающего разведчика" россиян. Речь идет о камере, которая собирала для врага данные с разных участков фронта. Ролик мощной ликвидации можно оценить здесь.

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