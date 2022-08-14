Враг также пытался провести разведку боем вблизи Соледара, но потерпел огневое поражение и бежал.

ВСУ трижды заставили российских оккупантов отступать после безуспешных штурмов. Противник отошел в районе Зайцевого, а также в направлении Красногоровки и Песков. Оккупанты неудачно пытались проводить штурм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении из артиллерии и танков враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны. Нанес авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел воздушную разведку БпЛА оперативно-тактического уровня. Предпринял попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпел огневое поражение и скрылся. Противник вел наступательные действия в районе Зайцевого, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Первомайское также продолжаются боевые действия. Оккупантам не удалось провести штурм в направлении Красногоровки и Песков.

"На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БпЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал об очередном провале оккупантов, которые пытались вести штурм на Херсонщине.

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