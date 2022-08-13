В захваченном городе армия Украины нанесла удар по объекту, который использовали противники, поделился военный корреспондент.

В захваченном российским оккупантами Новой Каховке Херсонской области в субботу, 13 августа, мощные взрывы произошли на электромеханическом заводе, который противники превратили в склад.

Взрывы в Новой Каховке произошли после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины, сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"В Новой Каховке ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором орки хранили оружие и боеприпасы. Продолжается детонация", - отметил журналист.

Напомним, войска России без объявления войны рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов, в частности, Новую Каховку. В городе не раз раздавались взрывы.

Армия дает достойный отпор врагу. На нашей земле уже уничтожили 43,4 захватчиков.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев называл Новую Каховку "наиболее привлекательной" для проведения контрнаступления ВСУ.

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