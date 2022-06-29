Корректировка огня проходит при помощи дрона Mavic 3.

Украинские защитники выпустили ряд залпов американской САУ М777 по вражескому штабу с техникой.

Корректировка огня проходит при помощи дрона Mavic 3.

На кадрах, снятых военными, видно, как бойцы наносят несколько точных ударов по помещениям с оккупантами и военной техникой.

После первых ударов группа российских военных успела выбежать из штаба, но украинская артиллерия их догнала.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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