Наши воины использовали 155-мм гаубицы M777.

Артиллеристы 81-й бригады Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительное поражение и уничтожили батарею 2С3 "Акация" российских оккупантов.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На одном из направлений ведения боевых действий подразделениями 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожено вражескую батарею самоходных гаубиц 2С3 "Акация", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой.

Залужный сообщил, что украинские военные " с легкостью за одну неделю овладели М109А3". Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола продемонстрировала работу американских гаубиц М777 на передовой в Украине.

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