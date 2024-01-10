Россияне не смогут с одинаковой мощностью наступать по всей линии фронта, но на некоторых участках они будут пытаться осуществить прорыв.

Для оккупантов Угледар сейчас является приоритетным направлением наступления, им важно захватить город, поскольку это господствующая высота, с которой можно вести наблюдение. Об этом сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Атаковать Угледар оккупанты планировали и раньше, у них были неудачные попытки. Сейчас с севера от Угледара, с юга от Марьинки они пытаются продвинуться, чтобы выйти сбоку и каким-то образом захватить Угледар. Для них это очень важный город, который находится на господствующей высоте. А значит, это логистически новые возможности для россиян и высота, с которой можно вести наблюдение и более удачный артиллерийский огонь. Поэтому они будут там наступать", - отметил он.

По его словам, россияне не смогут с одинаковой мощностью наступать по всей линии фронта, но на некоторых участках они будут пытаться осуществить прорыв.

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"Это будет Угледарское, Купянское направление, Купянск-Узловое, Часов Яр и Константиновка. Возле Авдеевки оккупанты будут пытаться окружить. Также будут попытки действий вражеской армии возле Марьинки. Россияне, вероятно попытаются наступать с Марьинки на юг к Угледару", - рассказал майор запаса НГУ.

В то же время, отметил Гетман вопрос в том, удастся ли оккупантам хоть где-то достичь успехов.

"Недаром наше военное руководство приезжало на Купянское направление. Было анонсировано, что там будут определенные неприятные сюрпризы для россиян. Возможно, именно поэтому туда приезжали командующие, начальник штаба и министр бороны", - сказал Гетман.

Ситуация на фронте - что известно

За прошедшие сутки произошло 42 боевых столкновения. Оккупанты атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и запорожском направлениях. Больше всего атак было на Авдеевском направлении, вместе с тем, где украинскими защитниками отражено 9 атак врага возле Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. В то же время на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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