Для оккупантов Угледар сейчас является приоритетным направлением наступления, им важно захватить город, поскольку это господствующая высота, с которой можно вести наблюдение. Об этом сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".
"Атаковать Угледар оккупанты планировали и раньше, у них были неудачные попытки. Сейчас с севера от Угледара, с юга от Марьинки они пытаются продвинуться, чтобы выйти сбоку и каким-то образом захватить Угледар. Для них это очень важный город, который находится на господствующей высоте. А значит, это логистически новые возможности для россиян и высота, с которой можно вести наблюдение и более удачный артиллерийский огонь. Поэтому они будут там наступать", - отметил он.
По его словам, россияне не смогут с одинаковой мощностью наступать по всей линии фронта, но на некоторых участках они будут пытаться осуществить прорыв.
"Это будет Угледарское, Купянское направление, Купянск-Узловое, Часов Яр и Константиновка. Возле Авдеевки оккупанты будут пытаться окружить. Также будут попытки действий вражеской армии возле Марьинки. Россияне, вероятно попытаются наступать с Марьинки на юг к Угледару", - рассказал майор запаса НГУ.
В то же время, отметил Гетман вопрос в том, удастся ли оккупантам хоть где-то достичь успехов.
"Недаром наше военное руководство приезжало на Купянское направление. Было анонсировано, что там будут определенные неприятные сюрпризы для россиян. Возможно, именно поэтому туда приезжали командующие, начальник штаба и министр бороны", - сказал Гетман.
Ситуация на фронте - что известно
За прошедшие сутки произошло 42 боевых столкновения. Оккупанты атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и запорожском направлениях. Больше всего атак было на Авдеевском направлении, вместе с тем, где украинскими защитниками отражено 9 атак врага возле Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. В то же время на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.