Логово русских захватчиков удалось зафиксировать с воздуха.

Воины 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта эффектно уничтожили оккупантов на юге Украины.

Видео атаки опубликовало Оперативное командование "Юг".

Украинские воины выследили логово оккупантов с воздуха. Те прикрепили на воротах букву V и обустроили окопы поблизости.

Как отмечают воины, в этом здании оккупанты обустроили свой командно-наблюдательный пункт, а рядом - склад боекомплекта, в частности противотанковых ракетных комплексов.

ВСУ накрыли КНП артиллерийским огнем. Здание ярко пылало, а боекомплект - громко детонировал.

"Громом и пламенем", - подписали видео в ОК "Юге".

Ранее на видео попала боевая работа украинских защитников из 10-й горно-штурмовой бригады по подвижном танке российских захватчиков. Российскую броню уничтожили управляемой ракетой.

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