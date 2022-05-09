Украинские артиллеристы находят спрятанную технику противника, отметили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили несколько машин противника.

Видео уничтожения техники противника 79-я бригада опубликовала на своей странице в Facebook.

На ролике видно, как вражеские машины взрываются и горят.

"...Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", - отметил командир подразделения беспилотников.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом обстреливал гражданских в ряде населенных пунктов.

Наши воины давали врагу достойный отпор. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 9 мая в Украинском государстве уничтожили около 25,6 тыс. противников, а также много техники, в том числе 2 тыс. 764 боевых бронированных машин, 1 тыс. 145 танков, а также 1 тыс. 970 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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