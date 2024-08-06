Местные Telegram-каналы пишут о разрушениях в Судже Курской области.

Во вторник, 6 августа, в России заявляют о попытках прорыва границы Вооруженными силами Украины. Губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона.

По его словам, российские пограничники и военные не допустили прорыва границы.

В то же время в российских Telegram-каналах сообщают о многочисленных разрушениях в Судже. Российские обозреватели подтверждают, что есть попытка прорыва в направлении Суджи. Они сообщают, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинская армия продолжает концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника находится в близлежащих лесных массивах.

Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

В Telegram Легион "Свобода России" также публикует кадры разрушенных домов в Судже.

Минобороны РФ не комментирует стрельбу и взрывы в Курской области.

Утром власти Курской области заявили о массовом сбивании дронов, которые атаковали регион и опубликовали фото разрушений в Судже. Местные телеграм-каналы писали о взрывах в нескольких районах области.

Также неспокойно и в Белгородской области РФ. Губернатор Вячеслав Гладков заявляет, что регион также был под массовой атакой украинских беспилотников.

Война – последние новости

Военный эксперт Сергей Згурец заявил, что между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат украинские военные, однако россияне пытаются охватить зону с двух сторон, создавая угрозу оцепления.

В результате ракетного удара по центру Харькова 6 августа повреждено здание поликлиники, под завалами могут быть люди. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар произошел в центральном районе города.

Вас також можуть зацікавити новини: