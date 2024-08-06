'Истребители над головой летают': очевидец показал видео из Курской области

На кадрах видно, что на низких высотах летят истребители, а вдоль дороги горит автомобиль.

Россияне уверяют, что отбили "атаку" ВСУ на Курскую область. Впрочем, местные жители публикуют кадры, противоречащие этому.

Один из очевидцев опубликовал в сети видео, на котором видно настоящую ситуацию в Суджанском районе Курской области. На кадрах видно, что на низких высотах летят истребители, а вдоль дороги горит автомобиль.

"Тут п**да, н**уй, самолеты над головой летают, прикинь, истребители. Это, бл**ь, догорает тачка, н**уй. Даже х** пожарная приедет", - говорит голос за кадром.

Достоверных данных о том, что происходит в этом районе, нет. Ранее местные жители сообщали российским пабликам, что в приграничье не работает связь, а жители сел возле границы "сидят в подвалах".

В РФ пожаловались на атаку ВСУ в Курской области

Как писал УНИАН, во вторник, 6 августа, в России заявили о попытках прорыва границы Вооруженными силами Украины в Курской области. В частности местный губернатор утверждает, что украинские силы атакуют на территории Суджанского и Кореневского районов.

В российских Telegram-каналах сообщают о многочисленных разрушениях в поселке Суджа. Утверждается, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинская армия продолжает концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника находится в близлежащих лесных массивах.

Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

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