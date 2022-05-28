В ОК "Пивдень" сообщили об уничтожении 63 оккупантов и 19 единиц вражеской техники.

В оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 63 российских оккупантов и 19 единиц вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Пивдень" в Facebook.

"По результатам проведенных нами контратак, противник понес потери, которые составляют: 63 раш*сти и 19 единиц вражеской техники, среди которых три современных танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники и автомобильной две", - говорится в сообщении.

Также было уничтожено вражескую реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артиллерийскую установку, один самолет и шесть вертолетов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские защитники лишь за сутки отбили 8 вражеских атак и уничтожили много техники захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: