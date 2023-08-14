По вражеской армии отработала реактивная артиллерия.

Российские солдаты "наелись" огня от артиллерии ВСУ на важных направлениях фронта - под Бахмутом и Соледаром.

Видео реактивной работы наших артиллеристов по врагу показал СтратКом ВСУ. Отмечается, что обстрел реализовали бойцы 4-й отдельной танковой бригады.

На Бахмутском направлении ВСУ удерживают инициативу

Напомним, сейчас на Бахмутском направлении, несмотря на активные бои, инициатива - за ВСУ. Об этом сообщил накануне спикер восточной группировки войск Сергей Череватый. Он уточнил, что за сутки наша армия ликвидировала 43 захватчика и провела 9 боестолкновений.

Также один оккупант попал в плен к ВСУ. Кроме этого, ранения получили 109 солдат РФ.

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