На ее счету - терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположение техники и личного состава оккупантов.

Воздушная разведка - глаза наших воинов в небе. Именно с ее помощью украинские защитники вычисляют цели врага, а артиллерия может прицельно нанести удары по позициям оккупантов.

Ольга - молодая, привлекательная девушка, которая управляет беспилотным летательным аппаратом в одном из подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. На ее счету - терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположение техники и личного состава оккупантов. Именно по ее данным наша артиллерия метко отрабатывает по захватчикам, сообщили на Facebook-странице командования ДШВ.

Ее лицо скрывает балаклава, а браслет на бронежилете – оберег, который подарил ей маленький мальчик из Донецкой области, мотивирует выполнять боевые задания.

Ольга с детства мечтала надеть военную форму. Еще девочкой ей хотелось подражать маме, которая всю свою жизнь посвятила служению украинскому народу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Получив очередной приказ на воздушную разведку вражеских позиций, группа разведчиков отправилась в указанный район.

"Подняв свою "птичку" высоко в небо, полетели ровно над вражескими позициями. Погода играла на руку, полная тишина. Вдруг взрыв. Совсем рядом разорвалась вражеская мина. Вокруг ни одного укрытия, лишь редко насаженные деревья метрах в пятистах от нас. Мы с бешеной скоростью "чкурнули" в посадку. Третий. Собрат получил ранение", - вспоминает девушка.

После нескольких разрывов наступила тишина.

"Понимаю, что в небе летает моя "птичка" с немалым метражом полезного видео. Надо "сажать" иначе уведут. Решение прошло само по себе. После очередного "прилета" поднялась со своего укрытия и изо всех сил побежала к месту управления. Пульт в руках, начинаю маневрировать. Времени мало. Враг перезарядится и снова "накроет". А там, под деревьями раненый собрат – нужно срочно вывозить. Посадила. Мой напарник подхватив "птицу" скомандовал в машину", – заканчивает свой рассказ Ольга.

Все участники этого приключения живы и здоровы. Раненому десантнику оказали медицинскую помощь. А разведывательные данные, которые отсняла эта хрупкая девушка - оказались очень важными и дали возможность нашим "Богам войны" уничтожить немалое количество российских оккупантов.

На днях воины 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины показали атаку на позиции оккупантов. Ее реализовали во взаимодействии артиллерии и аэроразведки.

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