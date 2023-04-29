Украинские защитники готовы к любым ситуациям на северной границе.

Вооруженные силы Украины готовятся противодействовать любым сценариям на северном направлении и отрабатывают навыки на случай, если оккупанты снова решатся пойти на Киев или попытаться захватить Чернобыльскую АЭС.

Совместные тренировки провели подразделения 120 обр ТрО, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины в полосе группировки сил и средств обороны Киева. Мощное видео показал СтратКом ВСУ.

Там указали, что речь идет о тренировке сил, которые задействованы в выполнении задач по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции.

Видео дня

"В ходе тренировки личный состав совершенствовал свои практические действия при стремительной смене обстановки, в зоне выполнения задач по назначению на северном участке границы Украины", - отметили там.

Свидетели оккупации Чернобыльской АЭС рассказали о преступлениях россиян

Напомним, что российские войска зашли на Чернобыльскую АЭС еще в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Враг покинул объект в марте, во время деоккупации Киевской области со стороны ВСУ.

Недавно работники зоны отчуждения рассказали СМИ подробности действий оккупантов в зоне ЧАЭС. По их словам, враг первые несколько дней занимался мародерством домов и террором местных жителей. Возле дома одной женщины вражеская техника стояла почти 15 часов.

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