Глава ГУР Минобороны отметил, что российский десант должен был высадится на аэродроме в Гостомеле и на Печерских холмах.

Российские оккупанты действительно пытались взять Киев за три дня. Им бы даже это удалось, если бы россияне захватили аэропорт в Гостомеле.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что высадка десанта возле Киева, а также возле НСК "Олимпийского" было единственным планом у россиян.

"Это был вообще единственный план – не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку, по их мнению, руководство государства должно было куда-то убежать. Если нет – они бы его уничтожили. И не позже, чем на 10 сутки погасить точечные, как они считали, проявления сопротивления, если они будут", – рассказал Буданов в документальном фильме Дмитрия Комарова "Год".

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При этом он отметил, что доложил президенту Украины о том, что Россия развяжет полномасштабную войну 24 февраля около 04:00, еще 23 февраля 2022 года около 15:00.

"Почему говорят, что россияне тупые, не понимали, что будет война, они не брали топливозаправщики? Это все правда, но правда совсем другая. Дело в том, что они рассчитывали не позднее третьих суток, все это было им не нужно", объяснил глава ГУР Минобороны.

В связи с этим главной задачей для украинских защитников стала задержка высадки российского десанта на аэродроме в Гостомеле, где артиллеристы взяли россиян под контроль и их план провалился.

В свою очередь глава минобороны Алексей Резников отметил, что основным пунктом высадки российского десанта должны были стать Печерские холмы рядом с НСК "Олимпийский".

"Понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку с вертолетов делать. А уже отсюда – попытка накопления сил и захвата правительственного квартала, где есть Офис Президента, правительство, парламент и так далее", – подытожил министр обороны.

Война в Украине - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года начал кровопролитную войну против Украины. Россияне нещадно уничтожали дома украинцев и унфраструктуру, грабили, насиловали и убивали мирное население.

Спустя год убийства россиянами украинцев российский политолог и бывший депутат Государственной думы РФ Сергей Марков заявил, что российская "спецоперация" в Украине уже провалилась.

При этом журналисты Financial Times сообщили, что окружение Путина не знало, что он подготовил нападение России на Украину, что вызывало у российских элит недовольство. Позже президент России якобы признал, что российская армия в беспорядке и абсолютная не готова к войне.

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