Так, прежде всего необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасы к ним.

Сейчас перед Украиной стоит ряд целей по вооружению из-за полномасштабного вторжения РФ. Прежде всего речь идет о получении РСЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, прежде всего необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасы к ним и обеспечить полную замену некоторых имеющихся калибров советского образца на платформы, которые распространены в странах НАТО и обеспечены боеприпасами.

Кроме того, для того, чтобы повысить эффективность на поле боя, отметил Резников, нужно договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач.

"Привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление", - отметил еще одну задачу министр обороны Украины.

Также, продолжил он, Украине нужно получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты неба.

Ранее сообщалось, что США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с российскими оккупантами.

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