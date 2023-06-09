В частности, поражены "важные объекты противника", зенитно-ракетные комплексы, пункты управления и артиллерийские подразделения на позиции.

За прошедшие сутки украинские военные нанесли десятки авиационных, ракетных артиллерийских ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, их вооружения и техники. В частности, поражены "важные объекты противника", зенитно-ракетные комплексы, пункты управления и артиллерийские подразделения на позиции.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, а также два удара по их зенитно-ракетным комплексам.

Также были уничтожены шесть ударных и четыре разведывательных БпЛА различных типов.

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Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два "важных объекта противника", пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы и техники, два ЗРК и восемь артиллерийских подразделений россиян на огневых позициях.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес семь ракетных (два из которых по Умани) и 43 авиационных удара, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданских.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удара по Умани.

Зафиксировано два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели.

По данным Черкасской областной военной администрации, в результате ударов ранены восемь человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

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