Отмечается, что "кадыровцы" облюбовали один из районов Донецка, но их комфортное пребывание там пошло не по плану.

Украинские воины ударили по тренировочному лагерю "кадыровцев". Уничтожено более полусотни боевиков.

Как отмечается в утреннем сводке Генштаба, оккупанты подразделения "Ахмат" сконцентрировались в юго-западной части временно оккупированного Донецка. Там они занимаются грабежом гражданского населения и снимают постановочные видео о ведении боевых действий. Впрочем, ВСУ вмешались в беззаботную жизнь боевиков Кадырова.

"6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости с фронта

Аналитики ISW намекают, что крупное украинское контрнаступление уже началось. Украинские военные вчера провели контрнаступательные операции с различными результатами по крайней мере на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий.

В то же время несколько дней назад Минобороны РФ заявило, что утром ВСУ пошли в контрнаступление на Южно-Донецком направлении. Российский террорист Гиркин также заявил, что жестокие бои происходят на Запорожском направлении в районе города Орехово но не исключил, что это может будет контрнаступление. Но он добавил, что воспринимает это как обманный маневр.

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