Также уничтожены 2 склада с боеприпасами.

Украинские бойцы группировки "Схід" за сутки уничтожили 87 российских захватчиков.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.

В частности, сегодня, 18 июня, украинские воины уничтожили:

личного состава – 87 российских оккупантов, танков – 1, минометов – 5,

ТТ – 52, специальная техника – 1. Также уничтожено 1 беспилотный летательный аппарат врага и 2 склада с боеприпасами.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: