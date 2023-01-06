Об этом на брифинге, в котором приняли участие и американские сенаторы, заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом на брифинге по вопросам ситуации вокруг противостояния полномасштабному вторжению России и развития возможностей Сил обороны Украины заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

В частности, в брифинге приняли участие и американские сенаторы, которых Ермак поблагодарил за визит в Украину.

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"Мы в ОП еженедельно проводим брифинги. Для нас чрезвычайно важно, чтобы вы как наши друзья и партнеры не только знали, что происходит на поле боя, на линии фронта. Важно, чтобы вы получали обновленную информацию относительно наших потребностей и наших планов, последующих операций. И мы будем продолжать эту работу", - отметил он.

Глава ОП подчеркнул важность информирования о текущей ситуации непосредственно со стороны представителей военного командования и ОП.

Отмечается, что участники брифинга заслушали информацию о текущей ситуации на определенных участках фронта и оценки возможных дальнейших действий российских войск.

В частности, было отмечено, что враг концентрирует группировки для проведения наступательных действий.

Также речь шла о потребностях Сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами.

Отдельно был рассмотрен вопрос защиты украинской критической инфраструктуры, которую и дальше обстреливает враг.

В то же время отмечалась важность восстановления трансформаторов различной мощности и оборудования электростанций, которые были повреждены в результате обстрелов.

Кроме того, речь шла о противодействии враждебным кибератакам.

Удары по энергосистеме Украины

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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