В течение суток произошло 23 боевых столкновений.

Силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков на двух направлениях и сдерживают врага на еще одном направлении. Как сообщает Генерального штаба ВСУ, в течение суток произошло 23 боевых столкновения.

Так, на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надии, Твердохлебового и Мясожаровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

При этом, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино Луганской области и Торское, Дубрава, Спирне Донецкой области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Победа, Прасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали населенные пункты: Богоявленка, Шахтерское, Времовка, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

Как отметили в Генштабе, на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Ольговское, Красное, Гуляйпольское, Егоровка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов: Змиевка, Томарино, Бургунка, Тягинка, Херсон, Белозерка и другие.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, ранее американские аналитики отметили, что ВСУ достигли пределов следующей серии подготовленных российскими оккупантами оборонительных рубежей. Эти рубежи могут быть слабее первичных, но все же представляют серьезную проблему. При этом отмечается, что российские оборонительные "линии" также являются условными в том смысле, что подготовленные оккупантами позиции неодинаковы по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы.

В то же время стало известно, что на Лимано-Купянском направлении российская группировка насчитывает более 100 тысяч захватчиков. На этом направлении сейчас продолжается оборонительная операция.

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