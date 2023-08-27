В Крыму в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат.

В оккупированном Крыму неподалеку от Евпатории в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат.

Как сообщает РосТГ-канал со ссылкой на свои источники в Генштабе ВС РФ и так называемом "правительстве" Крыма, оккупанты были зарезаны во время сна.

"По данным источников, военные были убиты во сне — часть неизвестные диверсанты убили ударами в сердце, части перерезали горло. Как преступники обошли охрану и попали в казарму, никто пока понять не может. Есть основания думать, что новое преступление совершили те же диверсанты, что и в Севастополе. Их поиски ведутся", — говорится в сообщении.

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В паблике отмечают, что незадолго до чрезвычайного происшествия под Евпаторией в Крыму состоялся бой с "диверсантами", которые высадились на мысе Тарханкут.

Потери россиян в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2023 года убитыми ориентировочно составили 252 тыс. 200 солдат.

По состоянию на 10 августа 2023 года сообщалось о том, что около временно оккупированного Мелитополя Запорожской области непрерывно сжигаются тела российских солдат, убитых в боях с украинскими Силами обороны.

По состоянию на 26 вгуста 2023 года потери РФ в Украине стремительно выросли. С 24 февраля 2022 по 26 августа 2023 потери оккупантов среди личного состава достигли около 260 270 человек.

Кроме этого, враг потерял 4390 танков, 8539 боевых бронированных машин, 5379 артиллерийских систем, 726 РСЗО, 497 средств ПВО, 4367 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1411 крылатых ракет, 7823 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 804 единицы специальной техники.

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