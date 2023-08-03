Сейчас Украина еще не привлекла все 100% своих стратегических резервов, которые подготовила для контрнаступления.

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ заявил, что активизировав деятельность на Купянском направлении российские оккупанты пытаются сместить вектор внимания ВСУ с юга.

"Специалисты, которые касаются деятельности украинского Генштаба утверждают, что Украина до сих пор не привлекла все 100% своих стратегических резервов, которые готовились для реализации наших планов по контрнаступлению. Именно это и нервирует агрессора. Потому что россияне до сих пор не знают на каком участке фронта и когда эти резервы будут применены. Оккупанты не зря активизировали свою деятельность на Купянском направлении. Таким образом они пытаются переключить вектор внимания украинского Генштаба с ситуации на юге на ситуацию на Купянское направление", - пояснил Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, сейчас ситуация на Купянском направлении стабильная, но имеет тенденцию к обострению.

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"Подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии, так называемой Кантемировской, наступают на наши рубежи и позиции, пытаясь трансформировать свое численное превосходство в некие территориальные достижения. Хотя успеха особо не имеют. На некоторых участках фронта им удалось продвинуться вперед, но еще надо закрепиться на этих рубежах. Россияне этого не сделали. Поэтому Силы обороны выгнали российских захватчиков с тех территорий и ситуация сейчас устойчива, но имеет тенденцию к обострению", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. ВСУ уничтожили 27 единиц вражеской артиллерии и ликвидировали 540 российских оккупантов. Общие потери врага в настоящее время составляют около 247 230 человек.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 2 квадратных километра (всего 37 квадратных километров), а на юге - более 12 квадратных километров (всего более 204 квадратных километров).

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