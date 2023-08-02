Россияне бросают в бой регулярную армию и штурмовые группы "Шторм Z", где много заключенных.

За последние четыре дня в районе Сватово была тяжелая ситуация, поскольку российские оккупанты пытались продвинуться из районов Кармазиновки и Куземовки на Новоселовское и Новоегоровку.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лигосор. "Враг пытался продвигаться, применял очень мощно артиллерию и наземные группы "Шторм Z". Они пытались атаковать. Также регулярные войска бросали. Но наши ребята удержали этот удар и держатся на наших позициях и наносят поражение врагу", - отметил он. По его словам, оккупанты пытаются прорваться на Луганское и харьковское направление.

Лысогор подчеркнул, что тяжелая ситуация была и на других участках фронта. Враг продолжает атаковать и Белогоровку. "Там штурмы не прекращаются ни на минуту. Враг понимает, что наземными попытками наши позиции трудно взять, поэтому применяют там, преимущественно, артиллерию и авиацию", - добавил он. По его словам, воины Сил обороны держатся несмотря на сильный натиск врага.

Видео дня

По его словам, тяжелая ситуация возле Кременной, но украинские бойцы удерживают позиции.

Ситуация на Луганщине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Луганщине оккупанты имеют большие потери. В Сватово Луганской области морг переполнен телами убитых российских оккупантов и в городе стоит невыносимый трупный запах. Оккупанты из-за роста своих потерь физически не успевают вывозить 200-х из местных моргов.

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