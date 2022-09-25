Документы были написаны россиянами от руки.

ВСУ нашли на одной из позиций российских оккупантов рапорты об отказе воевать в Украине.

Об этом сообщил офицер 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

Он обратился к тем россиянам, которые сейчас, вольно или невольно, идут на призывные пункты после объявления частичной мобилизации. "Вы спрашиваете, куда делась хваленая "вторая армия мира" и почему нужна мобилизация. Вот один из ответов", - отметил он и показал рапорты российских военных с отказом воевать.

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"Эти документы написаны российскими солдатами собственноручно. Им, в отличие от многих их товарищей, которые лежат в украинской земле, еще повезло", - отметил военный.

Кочевенко добавил, что это только то, что написано в официальном документе. "Реальность для них гораздо ужаснее. Россияне, поймите и осознайте - вас здесь ждет только смерть", - заявил украинский военный.

Мобилизация в РФ: детали

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.

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