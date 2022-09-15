Райвоенкоматам временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей.

В Горловке Донецкой области в результате "мобилизации" в оккупационную армию практически не осталось мужчин.

Об этом сообщило Главное управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что райвоенкоматам временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей.

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Так, по данным разведки, в городе проводится розыск мужчин призывного возраста, продолжаются облавы на Центральном рынке, в местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и тому подобное.

"Учитывая предыдущие "призывные кампании" и побег большого количества мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей "под мобилизацию". Зато эти меры существенно увеличивают социальное напряжение - на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и старики", - говорится в сообщении.

По данным разведки, мужчины из Горловки, которых ранее "мобилизовали" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях.

"Последняя информация, которая поступала от них: российские командиры угрожали отправить всех "отказников" на передовую без оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированной Горловке Донецкой области 50 мобилизованных отказались от дальнейшего участия в войне России против Украины. В частности, были написаны соответствующие рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.