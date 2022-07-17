Количество обстрелов со стороны российской армии уменьшилось, сказал Гайдай.

Украинские защитники атаковали склады и командный пункт оккупантов в Луганской области.

Об этом в эфире FREEDOM сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается глубокого тыла. В Луганской области наши вооруженные силы нанесли достаточно серьезный урон. Разрушены несколько складов, разрушен командный центр", - уточнил он.

По словам Гайдая, разрушенная логистика снизила количество обстрелов со стороны русских войск.

"Недавно мы смотрели по сайту западному, где тепловизорами показывают температуру в зоне боевых действий. На сегодняшний день она существенно понизилась. Это говорит о том, что количество обстрелов со стороны российской армии уменьшилось. И уменьшились эти обстрелы как раз благодаря тому, что точно поразили и разрушили склады, всю логистику", - ответил глава Луганской ОВА.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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