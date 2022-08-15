По словам эксперта, вторую неделю российское командование не может принять решение, что делать и кто виноват.

Многих украинцев интересует вопрос, когда же произойдет контрнаступление ВСУ на Херсон, когда там образуется котел. На него ответил военный эксперт Олег Жданов.

"Котел сформирован, огневой мешок практически завязан. Добили последний мост в плане его повреждения, а не разрушения. И фактически мы уже неделю ведем уничтожение этой группировки с максимальным ослаблением ее боевых возможностей", - рассказал он в своем YouTube-канале.

По словам эксперта, вторую неделю российское командование не может принять решение, что делать и кто виноват.

"Поэтому, я считаю, что контрнаступление в гибридном варианте - у нас же гибридная война - уже идет", - подчеркнул Олег Жданов.

Пока россияне созреют, куда им идти, вопрос об обороне встанет огромный среди оккупантов.

Напомним, американские аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине.

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что верхушка оккупантов покидает правобережную часть Херсонской области.

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