Тем временем в Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.

ВСУ на юге уничтожили 43 оккупанта шесть танков, два склада боеприпасов и вражеский беспилотник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны, в течение дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери врага составили: 43 рашисти, 6 танков, 9 единиц авто-бронетехники, 2 гаубицы калибра 152, командно-штабную машину и вражеский беспилотник-разведчик. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Видео дня

Между тем, в Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма. Среди них 2 вражеских больших десантных корабля, 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом – 12 "Калибров".

Ситуация на фронте: что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом. По разным оценкам в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, по словам председателя ОВА Гайдая, "превращая их в пепел".

Туда стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. В течение суток ВСУ отбили атаку врага на Белогоровку.

В свою очередь, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины вперед до конца 2022 года. Сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.

С начала вторжения ВСУ уничтожили уже 66 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Отдельно, силами ПВО сбито 5 ракет, вражеский штурмовик; уничтожены несколько складов из БК русских.

Вас также могут заинтересовать новости: