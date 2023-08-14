Среди прочего, уничтожено 34 единицы вражеской военной техники.

Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери на передовой. За сутки на Таврическом направлении были убиты, ранены и взяты в плен 301 российский оккупант.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток выполнили 1 тыс. 620 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 301 человек (погибшие – 99, раненые – 190, пленные – 12)", – уточнил командующий.

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Кроме того, уничтожено 34 единицы военной техники противника. Речь идет о пяти танках, восьми боевых бронированных машинах, пяти артиллерийских системах и минометах, двух реактивных системах залпового огня, одной системе противовоздушной обороны, двух беспилотниках, восьми единицах автомобильной и трех единицах специальной техники. Также были уничтожены три склада боеприпасов.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 14 августа 2023 года в Украине ликвидировали уже 254 380 российских оккупантов, из которых 530 – за последние сутки. Также враг понес огромные потери в технике. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожено более 4 тысяч танков, 7,5 тысячи бронированных машин, 5 тысяч артсистем, и 628 единиц авиации.

Кроме того, по данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток поразила пункт управления и районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также были нанесены удары по вражеским ЗРК.

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