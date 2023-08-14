Также было нанесено три удара по ЗРК противника.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по российским захватчикам. Поражен пункт управления и районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, также были нанесены удары по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

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В то же время российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Так, враг применил восемь ракет "Калибр" и 15 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами украинской противовоздушной обороны все ракеты "Калибр" и беспилотники были уничтожены.

"Всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

Потери РФ в Украине

По состоянию на утро 14 августа в Генштабе отчитывались о 530 уничтоженных за сутки российских оккупантах. Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины наши защитники ликвидировали 254 380 захватчиков. Также уничтожены тысячи единиц техники противника.

Около 05:00 в понедельник, 14 августа, на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ был уничтожен вражеский вертолет. Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что украинские бойцы приземлили вражеский Ка-52 "Аллигатор".

Кроме того, украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов в Юрьевке, расположенной неподалеку временно оккупированного Мариуполя. Россияне базировались на территории местного санатория "Волна".

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