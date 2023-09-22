Наши воины помогли также пункт управления и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов - по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по станциям РЭБ противника. Наши защитники также уничтожили 1 вражеский ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщается в сводке Генштаба, бойцы ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

В то же время враг снова нанес массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуре нашего государства. РФ атаковала Украину 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 / Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО мощно отработали и уничтожили 38 крылатых ракет.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, учебные и медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам", - добавили в Генштабе.

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За прошедшие сутки враг атаковал на четырех направлениях фронта. Всего произошло более 20 боевых столкновений. ВСУ отбили атаки врага на Бахмутском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

По данным ISW, украинские танки и другая бронетехника уже действуют к югу от последней линии главного оборонительного рубежа оккупантов, который сейчас прорывают ВСУ в Запорожской области.

С тем подразделения "гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении.

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