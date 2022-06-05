Россияне, когда будут отходить, способны уничтожить все с помощью тяжелой артиллерии и авиации.

Вооруженные силы Украины могут отвоевать Северодонецк, однако город не имеет огромного стратегического значения. А когда оккупанты будут отступать, то начнут уничтожать все позади себя с помощью тяжелой артиллерии и авиации.

Таким мнением поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью "Суспильне".

"Здесь военное командование должно принимать решения, потому что выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Единственное — а какой будет следующий шаг? Они уйдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть господствующие высоты", — заявил Гайдай.

При этом глава Луганской ОВА подчеркнул, что в политической плане освобождение Северодонецка имеет смысл. Возвращение областного центра под полный контроль Украины подняло бы дух наших граждан. А вот россиян такая неудача, наоборот, деморализовала би, особенно после громогласных заявлений в пропагандистских СМИ о захвате Северодонецка.

"А как они контролируют город, где ведутся бои? Только позавчера взяли шестерых пленных. Что же это за такой контроль? Мы же понимаем, что они просто лгут", — подытожил Гайдай.

Напомним, Северодонецк — одна из самых горячих фронтовых точек. В конце мая россияне контролировали 70% города, однако ВСУ в результате успешных контратак отбили 20%. Сейчас Северодонецк поделен примерно пополам, а оккупанты удерживают восточную часть.

Ранее сегодня Сергей Гайдай сообщил, что генералу Александру Дворникову, который командует российскими войсками в Украине, дали указание насчет захвата города. Он должен справиться с этой задачей до 10 июня или хотя бы установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск до указанного срока.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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