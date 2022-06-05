Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они отброшены, город поделен пополам.

Оккупационные войска контролировали 70% территории Северодонецка, на протяжении последних двух дней украинская армия отбросила их, город разделен пополам.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они отброшены, город поделен пополам", - отметил он.

По данным Гайдая, оккупанты потеряли огромное количество личного состава.

Украинские бойцы взяли в плен 8 россиян.

"Все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут", - сообщил председатель ОВА.

Также он добавил, что в ночь на 5 июня около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

Ситуация в Северодонецке:

В Северодонецке Луганской области ведутся боевые действия за установление полного контроля над городом.

5 июня, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты штурмуют Северодонецк, контролируют восточную часть города.

По данным британской разведки, в течение последних 24 часов украинские Вооруженные силы осуществили контратаки в Северодонецке.

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