Оккупационные войска контролировали 70% территории Северодонецка, на протяжении последних двух дней украинская армия отбросила их, город разделен пополам.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они отброшены, город поделен пополам", - отметил он.
По данным Гайдая, оккупанты потеряли огромное количество личного состава.
Украинские бойцы взяли в плен 8 россиян.
"Все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут", - сообщил председатель ОВА.
Также он добавил, что в ночь на 5 июня около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.
Ситуация в Северодонецке:
В Северодонецке Луганской области ведутся боевые действия за установление полного контроля над городом.
5 июня, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты штурмуют Северодонецк, контролируют восточную часть города.
По данным британской разведки, в течение последних 24 часов украинские Вооруженные силы осуществили контратаки в Северодонецке.
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