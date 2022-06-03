Глава Луганской области не верит, что врагу удастся захватить город в ближайшие несколько недель.

Украинские войска отбили у оккупантов 20% территории Северодонецка.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что ВСУ предпринимают героические усилия, чтобы враг не прошел.

"Я уже слышал много раз, что Северодонецк российская армия захватила полностью. Так вот хочу сказать, что нет, не захватили полностью. Более того, если раньше была тяжелая ситуация - было где-то 70% захваченной территории, то уже где-то 20% подвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое приходит к нашим военным, и я понимаю, что две недели... нет, не реально, не возьмут", - сказал Гайдай.

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Враг продолжает сосредотачивать все усилия на захвате Луганской и Донецкой области. Ведет штурм Северодонецка, имеет там частичный успех.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал прибытие дополнительных сил к группировкам ВСУ в городе.

Враг пытался наступать в направлении Лисичанска, Соледара и Бахмута, но был разбит украинскими силами и отброшен на прежние позиции.

Близко 20 БТГ россияне перебросили на Славянское направление для возобновления наступления на город.

В течение дня противник также пытался захватить левый берег Северского Донца и создать условия для форсирования реки.

На Херсонском направлении враг перешел к обороне.

ВСУ уничтожили в боях уже 30 950 оккупантов и тысячи единиц российской техники.

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