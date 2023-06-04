Его уничтожили украинские защитники 30 мая, но о его смерти информация в российских соцсетях разошлась только сейчас.

Вооруженные силы Украины уничтожили российского полковника, командира полка Михаила Никилина. Сообщается, что он пошел на зов Кобзона 30 мая 2023 года.

Об ликвидации российского топ-оккупанта в Twitter сообщили блогер Necro Mancer и в Telegram украинский военнослужащий Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Бывший воронежский ученик, командир хз какого полка полковник Никилин Михаил Андреевич 1985 г.р. 30.05.23 непонятным образом невыносимо утратился в ходе "СВО", — пишет Necro Mancer.

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"Успешно демобилизирован: командир полка полковник Михаил Никилин", — написал "Штирлиц".

Потери России на войне против Украины

Как сообщил 4 июня 2023 года Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины за сутки уничтожили 470 оккупантов. Потери путинских военных среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 ориентировочно составили 209 940.

Отметим, что масштабные потери российские военные понесли в боях за Бахмут и в целом на Бахмутском направлении. Как рассказывали в ВСУ, поля и посадки были буквально усеяны трупами рашистов.

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