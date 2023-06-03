ВСУ обезвредили 41 единицу вооружения и военной техники россиян.

На Таврическом направлении в течение суток силы обороны Украины уничтожили больше роты российских оккупантов и обезвредили 41 единицу вооружения и военной техники россиян.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны этого направления в течение суток выполнили 997 огневых задач.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили больше роты.

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"Было уничтожено и повреждено 41 единицу военной техники противника. В частности, 8 танков, БТР, БМП, ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 единицы РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", 2 ЗРК "ТОР", 3 ЗРК "БУК", БпЛА "Zala", БПЛА "Орлан - 10", БПЛА "Ланцет", БМ-21 "Град". Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага", - проинформировал командующий.

Потери оккупантов в Украине

Потери врага с начала войны составили уже 209 тыс. 470. За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили 560 захватчиков. Также были уничтожены десять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, семь РСЗО и семь средств ПВО противника.

В течение суток на Бахмутском направлении оккупанты пытались вернуть утраченные позиции, но им это не удалось.

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