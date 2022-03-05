Боевик руководил батальоном "Спарта".

В боях за Волноваху Донецкой области украинские военные ликвидировали одного из главарей так называемой "ДНР", руководителя батальона "Спарта" - преемника "Моторолы" Владимира Жогу с позывным "Воха".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир "Спарты" Владимир "Воха" Жога. Точка. Смерть врагам", - написал Штефан.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подтвердил ликвидацию боевика. По его данным, командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" "гвардии полковник" Владимир Жога, позывной "Воха", получил смертельное ранение.

Пушилин заявил, что "Воху" убили "нацисты", когда тот якобы "обеспечивал эвакуацию жителей Волновахи". Боевику присвоили звание "звание героя ДНР".

Циничную ложь Пушилина легко опровергнуть, ведь Волноваха находится под контролем ВСУ. Поэтому "тишины" требовала украинская сторона, а боевики игнорировали предварительные договоренности.

В то же время в Украине о преступлениях "Вохи" давно известно. Боевика внесли в базу "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, на территории Черниговской области ВСУ уничтожили российского генерала - замкомандующего 41-й армии генерал-майора Суховецкого.

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