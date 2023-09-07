Сейчас Силы обороны закрепляются на новых рубежах южнее Работиного и западнее Вербового.

В Генштабе рассказали об успехах украинских войск на Мелитопольском направлении - в районе Работиного и Вербового. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона единых новостей.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В ходе ведения наступательной операции на Мелитопольском направлении силы обороны имели успех в районах южнее Работиного и западнее Вербового, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил он.

По словам Ковалева, на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут и также закрепляются на "достигнутых рубежах". Спикер Генштаба отметил, что в то же время силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Также, информируя о ситуации на временно оккупированных территориях, Ковалев сообщил, что в Новой Каховке российские захватчики вырезают и вывозят на территорию Российской Федерации все оборудование Новокаховского электромеханического завода.

"Часто так делают, когда готовятся бежать", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Ковалева, оккупанты продолжают давить и запугивать местное население для привлечения к так называемым "выборам".

"В центре Новой Астрахани, что на временно оккупированной Луганщине, в одном из домов разместилось подразделение российской оккупационной администрации и сейчас осуществляет подготовку к так называемым выборам, которые должны состояться 10 сентября. Здесь оккупанты проводят своеобразные инструктажи, запугивают местных жителей, чтобы заставить их участвовать в "выборах". А в Виноградово, что на оккупированной Херсонщине, в здании местной общеобразовательной школы оккупанты развернули "избирательный участок". Российские захватчики буквально останавливают людей на улице и силой заставляют участвовать в "голосовании", - рассказал Ковалев.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаба отмечалось, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении - "уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", но о деталях не сообщалось.

В то же время отмечалось, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, "вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах".

За прошедшие сутки произошло в общей сложности 39 боевых столкновений по всей линии фронта, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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