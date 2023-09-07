Украинские защитники отбили ряд атак врага на восточном фронте и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

В результате штурмовых действий у Сил обороны есть частичный успех к югу от Бахмута, они закрепляются на новых рубежах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. ... В то же время, в результате штурмовых действий у Сил обороны есть частичный успех к югу от Бахмута, они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Также Силы обороны отразили атаки противника на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области, на Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - информирует Генштаб.

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло в общей сложности 39 боевых столкновений по всей линии фронта. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки враг продолжил осуществлять обстрелы украинских территорий, применяя авиацию, артиллерию и другие виды оружия. В частности, нанес авиудары на Северском и Слобожанском направлениях в районе села Гранов Харьковской области, на Купянском направлении - в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области, на Шахтерском направлении - в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного, на Запорожском - в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области, на Херсонском направлении - неподалеку Ольговки.

Проблемы РФ на фронте - последние новости

В свежем отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что у российской оборонно-промышленной базы, в дополнение к уже известным проблемам с восстановлением запасов высокоточных ракет, есть проблемы и с другими поставками. Эти проблемы могут оказать значительное влияние на мобильность россиян на фронте осенью и зимой.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия производит десятки крылатых ракет "Калибр" и "Искандер" в месяц, но это не позволяет восстановить их запасы в прошлом году.

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