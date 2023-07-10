Танк противника "поджарили" украинские воины из двух бригад, отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Потери россиян в Украине по состоянию на понедельник, 10 июля, увеличились - ярко ликвидирован танк российских захватчиков Т-80.

Украинские воины устроили "фаер-шоу" - превратили эту единицу бронетехники противника в мангал, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

По их данным, вражеский танк "поджарили" воины 63-й отдельной механизированной бригады и 45-й отдельной артбригады. "Файер-шоу от 45 ОАБр и 63 ОМБр: в роли мангала - Т-80", - поделились в Сухопутных войсках.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на нашей территории по состоянию на 10 июля уже ликвидировали 4085 танков противника.

Какая ситуация в Украине - война продолжается

Генштаб ВСУ утром 10 июля сообщил, что оккупанты сосредоточили свои главные усилия на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, и там продолжались тяжелые боевые действия.

В то же время наши защитники и защитницы продолжают контрнаступать на двух направлениях - на Бердянском и Мелитопольском. На этих направлениях с начала контрнаступательных действий уже освобождена территория, которая примерно соразмерна с площадью Одессы. Стоит отметить, что начало контрнаступления Украины президент Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.

Справка УНИАН. Танк Т-80 - это основная боевая машина третьего поколения, которая была произведена еще во времена Советского Союза. Этот танк советская армия приняла на вооружение в 1976 году.

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