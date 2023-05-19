Речь идет о комплексе, который помогал оккупантам круглосуточно следить за территорией и перемещениями наших войск.

В Донецкой области Силы обороны Украины с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили вражеский комплекс наблюдения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Русские потеряли еще один "глаз мордора". На этот раз в Донецкой области. Воины 59 ОМБР профессионально отработали дроном-камикадзе "Пегас" по российскому комплексу наблюдения" Муром-П", - отметил он.

По словам Федорова, уничтоженный комплекс помогал оккупантам круглосуточно следить за территорией и перемещениями наших войск.

ВСУ ловко используют дроны "Пегас" против оккупантов

Как сообщал УНИАН, украинские военные активно используют дроны для борьбы с российскими захватчиками. Так, ранее на окраинах Бахмута с помощью "Пегасов" уничтожили вражеские установки для разминирования УР-83П, так называемые "Змей Горыныч", та - 1300 кг тротила.

Также недавно в окрестностях Бахмута с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили фургон с российскими оккупантами.

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