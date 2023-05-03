Украинские воины за минувшие сутки нанесли около 100 ударов по силам врага, отметили в ВСУ.

В Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М", также на оккупированном левобережье уничтожено более 20 российских военных, минометы и другая техника противника.

Как сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины в среду, 3 мая, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения за минувшие сутки нанесли около 100 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники врага на левобережье.

Сейчас получено подтверждение о некоторых потерях противника. В частности, ликвидированы 25 оккупантов, два миномета, беспилотник-разведчик, крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б" и три единицы автотехники.

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"Также поражен автоматический комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", - сообщили в командовании.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 191 940 оккупантов. Кроме того, ликвидировано много вражеского вооружения, в том числе 2 946 артиллерийских систем.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Украинские воины прогнали захватчиков с правобережной части региона на левобережную. Россияне очень часто обстреливают освобожденную территорию из различного вооружения, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

В частности, днем 3 мая стало известно, что враги в Херсоне атаковал единственный гипермаркет, который работал. В результате удара со стороны противника погибли три человека, а пять - ранены.

Справка УНИАН. "Муром-М" - это устройство, которое автономно "высматривает" живую силу и технику, оно оснащено оптической камерой, которая "видит" человека на расстоянии до 10 км. Кроме того, комплекс имеет тепловизор, который обнаруживает автомобили на расстоянии 8 км и людей - на расстоянии 4 км.

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