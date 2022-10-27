Все деоккупированные Вооруженными силами Украины села в Луганской области почти полностью разрушены.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Все деоккупированные села в Луганской области почти полностью разрушены", - констатировал он.
По словам Гайдая, россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты из РСЗО "Град".
"Там слишком опасно, местного населения в селах остается не так много, в одном из сел – только шестеро. Из-за ситуации с безопасностью военные до сих пор не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали жизнедеятельность", - пояснил председатель ОВА.
По его информации, из-за дождливой погоды наступление ВСУ несколько замедлилось, однако продвижение есть.
Также Гайдай добавил, что оккупанты решили не восстанавливать Попасную.
"Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне, создавая "крепость" на руинах. Подобная судьба ждет и другие города области, в частности Северодонецк и Лисичанск", - отметил он.
Деоккупация Луганщины - что стоит знать
Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.
В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области. Это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчихской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.
24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.