Из-за ситуации с безопасностью военные не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали жизнедеятельность.

Все деоккупированные Вооруженными силами Украины села в Луганской области почти полностью разрушены.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Все деоккупированные села в Луганской области почти полностью разрушены", - констатировал он.

Видео дня

По словам Гайдая, россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты из РСЗО "Град".

"Там слишком опасно, местного населения в селах остается не так много, в одном из сел – только шестеро. Из-за ситуации с безопасностью военные до сих пор не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали жизнедеятельность", - пояснил председатель ОВА.

По его информации, из-за дождливой погоды наступление ВСУ несколько замедлилось, однако продвижение есть.

Также Гайдай добавил, что оккупанты решили не восстанавливать Попасную.

"Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне, создавая "крепость" на руинах. Подобная судьба ждет и другие города области, в частности Северодонецк и Лисичанск", - отметил он.

Деоккупация Луганщины - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области. Это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчихской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: