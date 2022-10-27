Между тем, подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники врага в районе Берислава Херсонской области.

За предыдущие дни в больницу на Луганской области было доставлено около 100 раненых оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи, из Луганска и Кадиевки, прибыло несколько хирургических бригад", - говорится в сообщении.

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Тем временем, противник продолжает нести потери.

"Подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября текущего года в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава уточняются", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине: главные новости

Сейчас по всему участку фронта продолжается позиционная оборона, заявила накануне заместитель главы МОУ Анна Маляр. Контрнаступление ВСУ на юге замедлилось из-за сезона дождей, уточнил министр Алексей Резников.

26 октября оккупанты снова штурмовали Соледар и Бахмут Донецкой области, все атаки были отбиты.

На Сватовском направлении русские пытаются построить линию обороны, поскольку, по данным ВСУ, получили приказ удержать территорию любой ценой.

Более того, в эстонской разведке считают, что Путин готов пожертвовать всеми мобилизованными ради продолжения войны. Военные поражения на фронте не заставили его пересмотреть свои первоначальные цели по захвату всей Украины.

На Херсонском направлении продолжается "эвакуация" элитных подразделений российских оккупантов на левый берег. На передовой - с целью удержания противника - РФ оставила всех, кого не жалко.

Потеря Херсона станет переломным моментом для России, подчеркнула Маляр 26 октября.

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