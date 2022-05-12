В результате атаки корабль загорелся.

Российское судно проекта 23120 было атаковано украинской противокорабельной ракетой "Нептун".

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Высоцкий со ссылкой на источники.

"Мне только что подтвердили мои источники. Наш "Нептун" ночью уничтожил еще один российский корабль", - написал журналист.

Данные о потере россиянами еще одного судна содержатся также в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным источников Высоцкого, речь идет об уничтожении судна или "Эльбрус" или "Всеволод Бобров", поскольку кораблей такого типа у России всего два.

Корабль вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.

"Россия пытается скрыть факт уничтожения нашим "Нептуном" еще одного корабля! Но не получится", - подытожил Высоцкий.

В то же время главный редактор специализированного издания BlackSeaNews Андрей Клименко пишет, что ВСУ атаковали "Всеволод Бобров". Это, уточняет журналист, новый корабль, который россияне перебросили с Балтийского моря 7 января этого года.

Также Клименко добавил, что в результате атаки корабль загорелся.

"Всеволод Бобров" был спущен на воду в 2016 году, однако далее строительство судна прекратилось из-за отсутствия импортных комплектующих (санкции...). После достройки 21.08.2021 г. корабль включили в состав Черноморского флота.

Как писал УНИАН, россияне потеряли в Черном море еще один военный корабль. Об этом узнали журналисты 24 канала в разведке. Однако при каких обстоятельствах произошла потеря – не уточнили.

В апреле в Черном море украинскими ракетами"Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".

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