Сергей Вербицкий рассказал о работе украинских бомбардировщиков в режиме нон-стоп.

Герой Украины, подполковник ВСУ штурман Сергей Вербицкий получал удовольствие от успешного выполнения заданий. Об этом он рассказал в интервью Лига.

По его словам, он не может сказать, что испытывал какую-то особую злость на россиян.

"Скорее, я получал удовольствие от успешного выполнения задач. Когда выполнял задачу, знал, что бомбы попали в цель. И понимал, что врагов уже становится меньше", - отметил военный. Видео дня

Он уточнил, что бомбардировщики не вступают в воздушный бой, а работают по земле.

"Максимум, что мы могли в тот период войны - перед вылетом посмотреть, нет ли вражеского истребителя в том районе, где у нас цель на момент вылета. Дальше мы уже не знали, появился он там или нет. Это уже была лотерея. Все, что мы можем в случае встречи с вражеским самолетом, - как можно быстрее выйти из зоны поражения", - поделился Вербицкий.

Он добавил, что пункты наведения авиации также предупреждали, что идет пара самолетов на перехват, - значит, задачу надо выполнить быстрее.

"Но когда летишь в небе - все равно видно, что на земле происходит. В Чернигове, когда нам надо было нанести удар по станции разгрузки техники, очень видно было, какие бои разворачиваются. Если в глубине страны летишь - все спокойно, все хорошо. Подлетаем к месту, где идут боевые действия, - там горит, там дымит, там что-то взрывается, там бой идет", - рассказал летчик.

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РФ не пойдет в большое наступление по всей линии фронта до конца лета. Об этом пишет Newsweek.

По данным издания, масштабное наступление со стороны России будет более вероятным в следующем году, хотя до этого времени Москва может попытаться провести дальнейшие менее масштабные операции.

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