Россияне постоянно совершенствуют свое вооружение, меняют тактику применения средств воздушного нападения.

Украинским военным ежесуточно приходится выявлять до 900 воздушных целей противника. Об этом рассказал офицер радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого Владимир.

Как он отметил в комментарии "Укринформу", самыми сложными целями являются баллистические ракеты и те, которые идут на малых высотах. В то же время легче всего обнаружить большие самолеты, бомбардировщики, самолеты типа Су-35 и Су-34, которые действуют на больших высотах.

"Мы очень хорошо их (самолеты - УНИАН) видим", – сказал офицер.

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По его словам, его радиотехническая бригада в среднем обнаруживает 700-900 воздушных целей в сутки. Примерно половина – самолеты, действующие за линией государственной границы Украины, остальные – самолеты противника в пределах страны, крылатые ракеты, БпЛА и снаряды РСЗО.

Военный рассказал, что россияне постоянно совершенствуют свое вооружение, меняют тактику применения средств воздушного нападения. В частности, во много раз увеличилось количество разведывательных беспилотных летательных аппаратов оккупантов, которые постоянно ведут разведку. Также меняется их тактика применения ударных БпЛА типа "Шахед".

"Они маневрируют от предельно малых до больших высот, меняют курс во время полета. Противник чаще начал использовать баллистические ракеты во взаимодействии с их разведывательными беспилотниками. Чаще применяют свой современный самолет Су-57, который является носителем крылатых ракет типа Х-59 и Х-69", – рассказал специалист.

На обнаружение целей, в том числе влияет погода. В то же время, по словам Владимира, большое значение имеет качественная подготовка украинских боевых расчетов радиолокационных станций и боевых обслуг командных пунктов. Они, как уточнил специалист, могут правильно выбрать режим работы, какой именно станцией обнаруживать воздушные цели, позволяет делать это при любых погодных условиях, в любое время года и время суток.

"Наши радиолокационные станции могут обнаружить все средства нападения, которые есть на вооружении у противника. Это и маловысотные скоростные цели, такие как крылатые ракеты, и беспилотные летательные аппараты, которые могут двигаться от предельно малых до средних высот. Обнаруживаем и баллистические ракеты", – добавил офицер.

Он говорит, что самые сложные для обнаружения и для дальнейшего уничтожения – цели, идущие на предельно малых высотах, постоянно маневрирущие, у которых малая эффективная поверхность отражения радиоволн. Сложно обнаружить и баллистические ракеты – из-за их скорости и соответственно малого времени пребывания в пределах радиолокационного поля станции.

Война в Украине: это стоит знать

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что ракеты морского базирования "Калибр", которые РФ использует против Украины, уже не так эффективны, как были в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, применение этих ракет обычно происходит комплексно. Военный уточнил, что ВСУ за период полномасштабного вторжения уже изучили "Калибры" и имеют соответствующие способы успешного противодействия. В частности, когда враг применяет их как отдельный вид вооружения, показатель сбития этих ракет иногда достигает 100%.

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